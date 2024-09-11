Доцент Литвинова: качество фермерских продуктов переоценено

Многие россияне предпочитают выбирать в магазинах продукты с пометкой «эко» и «фермерское». Однако высокое качество таких товаров переоценено, рассказала доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета Росбиотех Елена Литвинова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, именно промышленное производство обеспечивает стабильность качества продуктов с соблюдением всех сроков хранения. При этом при выборе фермерских товаров стоит учитывать региональность их производства.
В целом все продукты формируют конкурентный спрос, что стимулирует отрасль постоянно развиваться, отметила Литвинова.
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