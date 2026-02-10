Доцент Кырлан указал на негативное влияние недосыпа на когнитивные способности взрослых людей

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан сообщил РИАМО о негативном влиянии стресса и недосыпа на когнитивные способности взрослых людей.

По словам эксперта, длительное напряжение приводит к ухудшению внимания, снижению когнитивной гибкости и способности принимать решения. Он подчеркнул, что хронический недосып воздействует на память и скорость обработки информации подобно легкому когнитивному нарушению, написал «Петербургский дневник».

Кырлан также отметил, что регулярное употребление алкоголя оказывает нейротоксическое действие, особенно на исполнительные функции мозга.

Кроме того, эксперт обратил внимание на привычку постоянно отвлекаться на смартфон, пояснив, что проблема не в самом устройстве, а во фрагментации внимания. Такая привычка снижает способность к глубокому мышлению и концентрации.