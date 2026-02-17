Доцент Кырлан сообщил, что регулярное чтение сложных текстов влияет на развитие интеллекта

Доцент Финансового университета при правительстве России Марчел Кырлан сообщил в беседе с РИАМО, что улучшить работу мозга можно без специальных курсов, марафонов и тестов на IQ. Повышение уровня мышления возможно благодаря регулярным нагрузкам на мозг в повседневной жизни.
Специалист подчеркнул, что чтение сложных текстов, изучение новых навыков, требующих усилий, живое общение, физическая активность и качественный сон оказывают положительный эффект на умственные способности. Такие привычки заставляют мозг работать вне автоматизма, что способствует развитию интеллекта, привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».
