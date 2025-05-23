Доцент Куликов назвал плодоножку главным индикатором свежести черешни

Доцент, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета Росбиотех Дмитрий Куликов поделился с Lenta.ru секретами выбора спелой черешни.
Эксперт посоветовал обращать внимание на цвет ягод. У созревшей черешни окрас должен быть равномерным, без следов повреждений или гниения.
По словам Куликова, на свежесть в первую очередь указывает состояние плодоножки. У недавно собранных ягод она сохраняет зеленый цвет и упругость.
Также специалист отметил, что слишком глянцевая поверхность плодов может свидетельствовать о недобросовестной обработке. А наиболее экологически чистой в России считается черешня из Краснодарского края и Крыма, добавил MK.Ru.
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