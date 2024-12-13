Доцент Кулик: холодный воздух может стать триггером для обострения бронхиальной астмы

Доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии Амурской государственной медицинской академии Минздрава России Екатерина Кулик в беседе с Life перечислила факторы, которые способствуют развитию бронхиальной астмы в зимний период.

Как пояснила собеседница издания, даже холодный воздух может стать триггером для обострения астмы, провоцируя спазмы дыхательных путей. Среди других распространенных симптомов она назвала хрипы и кашель. Течение астмы во многом зависит от тех климатических условий, в которых человек проживает больший период времени.

«Самый лучший климат для пациента с бронхиальной астмой — это климат теплый, не жаркий, а именно теплый и увлажненный. То есть у моря, но не в жаре», — сказала специалист.

Пациенту с бронхиальной астмой не стоит резко менять климат, чтобы не столкнуться с обострением заболевания.