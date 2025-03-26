Доцент Ильина: «взрослая» косметика может вызвать у детей раннее старение

Дети нередко просят родителей разрешить им пользоваться «взрослой» косметикой. Однако такие послабления могут привести к негативным последствиям для здоровья ребенка, предупредила доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина в беседе с Life .

По словам специалиста, юная кожа более чувствительна, поэтому декоративные средства способны вызвать аллергию или появление акне. А вот использование антивозрастных компонентов может парадоксальным образом спровоцировать раннее старение кожи.

«Наверное, самый важный пункт — большинство взрослых людей инфицировано герпесвирусами. Мамина помада или тинт старшей сестры могут стать фактором передачи инфекции», — заявила эксперт.

Кроме того, «взрослая» косметика потенциально опасна из-за содержания токсичных веществ: фталатов, парабенов, красителей и сульфатов, добавила Ильина.