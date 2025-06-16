Доцент ГУУ Кабанова рассказала, что определить офисного работника можно по кифозу позвоночника

Работа, которая предполагает длительное сидение, особенно в неправильной позе и без физической активности, может негативно сказаться на организме человека. Она приводит к различным деформациям и проблемам со здоровьем. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова рассказала Life.ru о том, какие механизмы этого процесса существуют.

Продолжительное сидение, например, за компьютером, может вызвать округление плеч, западение груди и выдвижение шеи вперед. Это приводит к ослаблению спинных и грудных мышц, а также к перенапряжению мышц шеи и плеч. Хроническая сутулость может стать причиной развития кифоза — искривления верхнего отдела позвоночника, из-за которого спина становится круглой и сгорбленной.

Для удержания равновесия может усилиться поясничный лордоз — прогиб в пояснице. Это вызывает перенапряжение мышц поясницы и боли в спине. Неправильная осанка и статическая нагрузка на позвоночник могут привести к изменениям в межпозвоночных дисках. Неверное положение тела чревато болями в шее и спине, искривлением таза и позвоночника, что в комплексе имеет серьезные последствия.

По словам Кабановой, определить человека, который работает в офисе, довольно просто. Как правило, у таких людей заметна сутулость или искривление тела на одну сторону. У них ярко выражен кифоз позвоночника, зажаты плечи, собран внутрь грудной отдел, а их походка не отличается легкостью из-за слабости нижних конечностей.