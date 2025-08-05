Доцент Фоменко предупредила, что многократно замороженная рыба может привести к отравлению

Рыба, которая подвергалась многократной разморозке и заморозке, может стать причиной серьезного вреда для здоровья. Об этом сообщила доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в раз0говоре с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, при каждом оттаивании создаются условия, благоприятные для роста патогенных микроорганизмов, таких как Salmonella и Listeria. Повторная заморозка не уничтожает их, а только приостанавливает развитие.

«Клеточные структуры рыбы разрушаются из-за кристаллов льда, что ведет к ухудшению вкуса и текстуры (мягкость, «ватность»); окислению жиров (появление прогорклого запаха); снижению содержания витаминов (особенно группы B и омега-3)», — пояснила Фоменко.

Эксперт рекомендовала покупать рыбу в целой упаковке, без повреждений и кристаллов льда внутри, обращать внимание на сроки годности и условия хранения, избегать продукции с неестественным цветом или запахом.