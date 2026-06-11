Доцент Евдокимов подчеркнул, что для предотвращения обезвоживания в жару необходимо часто поить ребенка

В жаркую погоду здоровье маленьких детей подвергается риску, особенно это касается малышей до трех лет. Кандидат медицинских наук, доцент Федор Евдокимов объяснил в беседе с KP.RU , что организм ребенка хуже регулирует температуру и обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых.

Чтобы избежать перегрева и теплового удара, важно соблюдать простые правила. Гулять с малышом лучше утром или вечером, когда температура воздуха не так высока. Одежда должна быть легкой и из натуральных тканей, предпочтительно светлых цветов. Не стоит забывать о панамке или кепке с широкими полями и легких сандалиях без синтетических материалов.

Для предотвращения обезвоживания необходимо часто поить ребенка. Грудничков следует чаще прикладывать к груди, а детей на искусственном вскармливании дополнительно поить водой.

Дома можно использовать вентилятор или кондиционер, но так, чтобы потоки воздуха не были направлены на ребенка. Оптимальная температура в помещении — 19–23 градуса. Проветривать квартиру лучше в прохладные часы, утром и вечером.

Евдокимов предупреждает, что признаки плохого самочувствия ребенка на жаре могут включать красное лицо, горячую кожу, вялость или чрезмерную возбудимость, отказ от еды и питья, редкое мочеиспускание, тошноту, рвоту, температуру выше 37,5 градуса и учащенное дыхание и пульс.