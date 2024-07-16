Доцент Давыдова рассказала, что механическое запоминание без осмысления не поможет укрепить память

Чтобы укрепить память, недостаточно просто тренировать возможности к механическому запоминанию, это лиш создаст дополнительную нагрузку для мозга. Об этом RT рассказала доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Елизавета Давыдова.

Она объяснила, что механическое запоминание без осмысления неэффективно и создает значительную нагрузку на мозг. Важно сделать процесс запоминания более осмысленным. Например, структурировать информацию, мысленно разбивая ее на определённые блоки.

Чтобы материал хорошо запоминался, необходимо, чтобы между его элементами существовала смысловая связь. Когда речь идет о развитии памяти, то смысл не столько в запоминании, а в извлечении информации.

Чем сложнее репрезентативные когнитивные структуры мозга человека, тем лучше его мыслительные способности, и он быстрее сможет провести ассоциации, вспомнить нужную информацию.