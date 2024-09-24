Доцент Быстров посоветовал россиянам кормить детей полуфабрикатами не чаще 1-2 раз в неделю

Полуфабрикаты могут быть заменой основной пище, однако что касается детей, им следует давать такую еду не чаще одного-двух раз в неделю. Об этом RT сообщил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров.

По словам эксперта, полуфабрикаты ни в коем случае не должны выступать основным источником питания. Лучше выбирать продукты с минимальным содержанием добавок и искусственных консервантов.

Хорошим выбором Быстров назвал замороженные овощи, пельмени или вареники с начинкой из картофеля или капусты. Самое главное, чтобы в составе продуктов не было трансжиров, добавил собеседник издания.