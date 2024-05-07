Доцент Быстров порекомендовал не запивать лекарства и БАДы апельсиновым соком | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 19:10 Доцент Быстров порекомендовал не запивать лекарства и БАДы апельсиновым соком

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха Дмитрий Быстров в разговоре с изданием Life посоветовал россиянам на использовать свежевыжатый апельсиновый сок для запивания лекарств и БАДов.

Эксперт пояснил, что в этом цитрусовом напитке содержится нарингин и гесперидин, снижающие активность ферментов печени. Накопленные в организме в больших дозах вещества могут стать токсичными, сообщило радио «Комсомольская правда».

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При этом Быстров добавил, что всего один стакан свежевыжатого сока имеет почти всю дневную норму витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция.