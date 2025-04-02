Доцент Быстров: некачественные приправы могут содержать патогенные бактерии

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров предупредил о потенциальных рисках употребления некачественных приправ. Такие продукты могут содержать плесневые грибы, патогенные бактерии и вредные добавки, включая канцерогены и мутагены, написала «Газета.Ru» .

Быстров указал на присутствие в некоторых приправах высоких уровней нитратов и нитритов, которые при взаимодействии с белками в организме формируют нитрозамины — известные канцерогены. Он также упомянул о наличии бензопирена, мутагена, способного изменять ДНК и увеличивать риск онкологии, особенно в копченых продуктах и приправах с дымовыми ароматизаторами. Еще одним опасным элементом являются афлатоксины, производимые плесенью, которые могут повредить печень и обладают канцерогенными свойствами.

Кроме того, в низкокачественных приправах могут содержаться тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, негативно влияющие на нервную систему и почки. Остатки пестицидов, синтетические красители, ароматизаторы и консерванты также присутствуют в таких продуктах.