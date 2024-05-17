Доцент Быстров: грецкие орехи способны улучшать обмен веществ и активность мозга | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:29 Доцент Быстров: грецкие орехи способны улучшать обмен веществ и активность мозга

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Международный День грецкого ореха отмечается 17 мая. В связи с этим доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров перечислил полезные свойства продукта, сообщил Life.

По словам эксперта, благодаря содержанию витаминов группы B грецкий орех улучшает обмен веществ, а омега-3 в составе положительно влияет на активность мозга. Кроме того, он помогает стабилизировать артериальное давление.

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Однако специалист предупредил о высокой калорийности продукта. Быстров сравнил 100 граммов грецких орехов с плиткой шоколада.