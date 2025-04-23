Доцент Баньковская предупредила об опасности гиповитаминоза у подростков

Гиповитаминоз или нехватка витаминов у подростков может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская рассказала kp.ru о последствиях дефицита витаминов.

По словам эксперта, недостаток витаминов А, С, D, В6 и В12 повышает риск развития аллергии и нарушений в работе организма. Специалист отметила, что примерно половина детей страдает от нехватки сразу трех и более витаминов, многие из них испытывают дефицит витамина D.

Баньковская подчеркнула, что гиповитаминоз может вызывать головные боли и снижение зрения у подростков, а у девочек 11–14 лет — нарушения менструального цикла. Несмотря на способность человека адаптироваться к гиповитаминозу, важно помнить о потенциальных рисках для здоровья.