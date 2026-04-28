Доктор Залетова отметила, что спелый банан и овсянка помогут облегчить симптомы изжоги

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с сайтом «Москва 24» поделилась советами, которые могут помочь облегчить симптомы изжоги.

По словам эксперта, облегчить неприятные ощущения помогут растительные продукты, например, растительное молоко, бананы и овсянка.

«За счет нейтрального или слегка щелочного pH растительное молоко "смывает" кислоту со стенок пищевода, а благодаря низкому содержанию жира не стимулирует мощный выброс гастрина — гормона, способного спровоцировать изжогу», — отметила Залетова.

Также облегчить симптомы может помочь спелый банан, но не перезревший до коричневых пятен. Его действие связано с естественными обволакивающими и буферными свойствами. Крахмалы и пектины создают на слизистой пищевода тонкую защитную пленку.

Овсянка тоже может помочь, но только в виде хорошо разваренной слизистой каши на воде, без масла и сахара.

«Овсяная слизь — это природное обволакивающее средство, которое механически покрывает поверхность пищевода и защищает его от повторных забросов кислоты», — пояснила Залетова.

Кроме того, врач посоветовала обратить внимание на семена льна: при заваривании в горячей воде они выделяют густую слизь, которая создает на поверхности содержимого желудка механический «плот», предотвращающий заброс в пищевод.

Залетова подчеркнула, что важно не только то, что мы едим, но и то, как мы это делаем. Нужно питаться дробно, малыми порциями, тщательно все пережевывать, не принимать горизонтальное положение сразу после еды, заключила врач.