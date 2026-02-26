Доктор Волкова отметила, что в 99% случаев заражение человека бешенством происходит от собак

В Тюменской области и Алтайском крае зафиксирована эпидемия вируса бешенства, который передается от зараженных животных к человеку. На карантин закрывают целые поселки, а общее число очагов за два неполных месяца 2026 года достигло 19. Ученые Пермского Политеха пояснили, что такое бешенство, в чем его опасность и как избежать заражения. Об этом написало URA.RU .

Бешенство — это заболевание, вызванное вирусом, который появился около 10 тысяч лет назад и адаптировался к теплокровным животным. Переносчиками болезни являются более 200 видов млекопитающих, включая диких и бродячих животных, таких как лисы, волки, бобры, белки, крысы и сурки. Домашние животные также могут стать источниками бешенства при контакте с инфицированной особью.

Доктор медицинских наук и профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова отметила, что в 99% случаев заражение человека происходит от собак. Теоретически заболевание может передаваться и от человека к человеку, но это скорее исключение из правил, так как человек представляет собой тупиковый путь для распространения вируса.

Вирус бешенства размножается в слюне больного животного и может передаваться при укусе или при попадании слюны на слизистые оболочки человека. Инфекция погибает при высыхании, поэтому опасна именно свежая слюна переносчиков болезни.

«Вирус при укусе проникает в клетки соединительной и мышечной ткани, а оттуда через мышечно-нервные соединения по периферическим нервам попадает в головной мозг», — рассказал ученый ПНИПУ Валерий Литвинов.

Инкубационный период после заражения составляет от 10 до 100 дней, в зависимости от места укуса. Чем он ближе к голове, тем быстрее проявятся признаки болезни. Бешенство напрямую воздействует на центральную нервную систему и мозг, мгновенно разрушая их. Летальный исход при клинической форме бешенства неизбежен.

Чтобы избежать заражения, ученые рекомендуют не вступать в контакт с дикими и бездомными животными. Если домашний питомец не изолирован от встречи с другими особями, то рекомендуется поставить ему вакцину от бешенства. В случае контакта со слюной животного необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для прохождения вакцинации против бешенства.