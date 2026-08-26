Врач Алексей Утин в интервью ТАСС сообщил, что первые изменения в сосудах могут появиться уже в 20–25 лет. Он подчеркнул важность контроля ключевых показателей здоровья с ранних лет.

По словам специалиста, многие заболевания сердца и сосудов не имеют явных симптомов. Инсульты и инфаркты, которые возникают после 50 лет, не появляются внезапно. Они могут быть результатом процессов, начавшихся гораздо раньше, отметила Общественная Служба Новостей.

Утин привел данные исследования, проведенного среди погибших во время Вьетнамской войны солдат. На вскрытии у молодых людей 20–25 лет обнаруживались начальные атеросклеротические бляшки. Это доказывает, что патологический процесс запускается задолго до появления первых тревожных сигналов.

Если у родственников первой степени родства диагностировали сердечно-сосудистые заболевания до 65 лет, необходимо как можно раньше начать отслеживать собственные показатели и при необходимости корректировать их.