Доктор Турская отметила, что головные боли, нарушение сна и снижение аппетита может указывать на заражение гельминтами

Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала NEWS.ru о признаках заражения паразитическими червями (гельминтами). Заболевания, которые они вызывают, объединяются под названием «гельминтоз».

На ранних стадиях болезнь может протекать без симптомов. Позже могут проявиться общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита, отметил KP.RU.

При кишечных формах гельминтоза часто наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей возможно замедление роста и снижение массы тела.

Заражение острицами может произойти от больного человека через грязные руки и предметы. Аскаридоз передается через почву, где загрязненные яйцами глистов овощи, фрукты и зелень.