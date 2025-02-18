Доктор Трахтман: артериальные кровотечения требуют немедленной помощи

Обильные кровотечения могут быть опасны для жизни, поэтому важно правильно оказать первую помощь до приезда медиков. Характер кровотечения зависит от вида поврежденного сосуда, об этом доктор медицинских наук, эксперт проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман рассказал «Газета.Ru».

По словам специалиста, капиллярные кровотечения менее опасны, венозные требуют медицинского вмешательства, а артериальные — немедленной помощи. Для остановки кровотечения используют прямое давление на рану, давящую повязку или кровоостанавливающий жгут. Трахтман также посоветовал пройти курсы первой помощи, чтобы быть готовым к экстренным ситуациям.

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