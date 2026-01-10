Доктор технических наук Топникова сообщила, что длительная варка молочных каш не всегда идет на пользу
Молочная каша считается полезным блюдом, однако при неправильном приготовлении она может потерять важные микроэлементы. Об этом рассказала доктор технических наук Елена Топникова в беседе с сайтом KP.RU.
По словам эксперта, при длительном нагревании молока может разрушаться йод, который необходим для нормальной работы щитовидной железы.
«Часть элемента может испаряться или переходить в неактивные формы, что снижает биологическую доступность», — предупредила специалист.
Как пояснила Топникова, именно поэтому длительная варка молочных каш не всегда идет на пользу. Она посоветовала избегать длительного кипячения и сильного перегрева молока.