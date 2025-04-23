Доктор Тарасова: из-за хобби и образа жизни у взрослых может развиться аллергия

Доктор медицинских наук, профессор Алла Тарасова рассказала сайту « Время Н » о причинах появления аллергии во взрослом возрасте.

По словам специалиста, генетика и образ жизни влияют на проявление аллергических заболеваний. Они могут впервые возникнуть как в детстве, так и в пожилом возрасте.

«Для того, чтобы появились клинические проявления, необходим так называемый период сенсибилизации, который может варьировать от недели до нескольких лет», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что на развитие аллергии влияют следующие факторы: хобби, профессия, условия проживания, контакт с домашними животными и хронические недуги.