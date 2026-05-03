Доктор Соломатина посоветовала сочетать шашлык с ягодными соусами

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась рекомендациями по употреблению шашлыка. Она рассказала, какие соусы могут улучшить не только вкус блюда, но и его пользу для здоровья. Слова эксперта привел сайт Neva.Today .

Соусы способствуют пищеварению, особенно при употреблении тяжелых видов мяса. Они также действуют как антиоксиданты, нейтрализуя вредные вещества, образующиеся при жарке мяса на огне.

Доктор рекомендовала сочетать шашлык с ягодными (клюква, брусника, смородина) или классическими томатными соусами. Ягодные соусы содержат органические кислоты, которые помогают расщеплению мяса. Томатный соус богат ликопином, полезным для предстательной железы. Красный лук содержит кверцетин, известный сильным противовоспалительным эффектом, заключила Соломатина.