Доктор Скакун посоветовал офисным работникам делать упражнение «кошка-корова» и скручивания для здоровья спины

Длительное сидение вредит здоровью спины, шеи и суставов. Даже удобное кресло не спасает, если сидеть в нем по 6–10 часов в день. Врач высшей категории, травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Виталий Скакун рассказал Life.ru о пяти безопасных упражнениях для офисных сотрудников.

Первое упражнение — «потягивание позвоночника» — разгружает поясницу и шею. Сидя прямо, поднимите руки вверх и потянитесь, задерживаясь на 10–15 секунд, не прогибаясь в пояснице.

Второе упражнение — скручивание грудного отдела — уменьшает напряжение между лопатками. Сидя, повернитесь корпусом вправо, удерживая таз на месте. Задержитесь на 10 секунд. Затем влево. Будьте осторожны при грыжах грудного отдела — выполняйте упражнение мягко, без рывков.

Третье упражнение — растяжка шеи — помогает убрать тяжесть в плечах и головную боль. Наклоните голову к плечу, слегка дотяните рукой, задержитесь на 10–15 секунд без сильного давления и вращений.

Четвертое упражнение — «кошка-корова» сидя. Выполняйте плавно: на вдохе медленно прогнитесь в пояснице, раскройте грудную клетку, на выдохе округлите спину, выполните 10–15 повторов.

Пятое упражнение — разгрузка ягодичных и поясницы. Делается сидя: положите лодыжку одной ноги на колено другой и наклонитесь вперед на 20–30 секунд, рассказал Скакун.