Доктор Шубитидзе посоветовал не выходить на улицу резко из теплого помещения
Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог сети клиник «Будь Здоров» Иосиф Шубитидзе дал рекомендации RT по минимизации стресса от температурных перепадов.
Специалист посоветовал контролировать давление и соблюдать питьевой режим. Он подчеркнул важность подходящей одежды и обратил внимание на необходимость адаптации сосудов перед выходом на улицу.
«Одевайтесь по погоде, а не по календарю. Особенно закрывайте шею и голову. Не выходите на улицу резко из тепла, постойте пару минут в подъезде или приоткройте окно перед выходом», — порекомендовал врач.
Шубитидзе отметил, что измерять давление следует дважды в день, утром и вечером. При устойчивом росте показателей необходимо обратиться к врачу. Потребность организма в жидкости не зависит от температуры за окном, подчеркнул специалист.
Кардиолог также посоветовал отложить дачные работы и длительные прогулки до потепления.