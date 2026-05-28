Доктор Шубитидзе посоветовал не выходить на улицу резко из теплого помещения

Специалист посоветовал контролировать давление и соблюдать питьевой режим. Он подчеркнул важность подходящей одежды и обратил внимание на необходимость адаптации сосудов перед выходом на улицу.

«Одевайтесь по погоде, а не по календарю. Особенно закрывайте шею и голову. Не выходите на улицу резко из тепла, постойте пару минут в подъезде или приоткройте окно перед выходом», — порекомендовал врач.

Шубитидзе отметил, что измерять давление следует дважды в день, утром и вечером. При устойчивом росте показателей необходимо обратиться к врачу. Потребность организма в жидкости не зависит от температуры за окном, подчеркнул специалист.

Кардиолог также посоветовал отложить дачные работы и длительные прогулки до потепления.