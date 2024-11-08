Доктор Розен: снижение уровня половых гормонов оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему женщины

Исполнительный директор Института женского здоровья имени Каца в Нортвелле, доктор Стейси Розен назвал симптомы, на которые необходимо реагировать женщинам старше 40 лет. Об этом написала «Мойка 78» .

В период менопаузы и незадолго до нее у женщины наблюдается снижение уровня половых гормонов — эстрогена и прогестерона. Несмотря на то, что этот процесс является естественной частью старения, сокращение выработки гормонов оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

По словам медика, в этот период особенно важно прислушиваться к себе. При появлении непривычных ощущений в груди или животе нужно немедленно принимать меры и идти к специалисту.

Постоянная усталость, по словам доктора, также может сигнализировать о сердечном приступе. Она ощущается несколько иначе, чем просто утомление в конце напряженного дня. Поводом насторожиться должны стать сильное покраснение и потливость в верхней части тела, добавил Розен.