Доктор Павлова призвала не помогать больным диким животным, чтобы не заразиться бешенством

Врач общей практики Елена Павлова в разговоре с сайтом News.ru посоветовала не оказывать помощь больным диким животным, так как их вялость может быть признаком бешенства.

По словам доктора, человек может заразиться, если на поверхности кожи с царапиной окажется слюна зараженного животного.

«Чтобы предотвратить заражение вирусом, не приближайтесь к животному, понаблюдайте за ним», — рекомендовала эксперт.

Чаще всего бешенством заражаются лисы, волки и летучие мыши, но болеть может и безобидная белка из парка. Павлова призвала проявлять осторожность и избегать контакта с дикими животными, которые выглядят нездоровыми или у которых наблюдается слюнотечение.

Если контакт произошел и животное укусило, необходимо немедленно обратиться к врачу для проведения вакцинации. Первая инъекция проводится в день обращения, затем на третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый день, объяснила специалист.