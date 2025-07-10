Доктор Павлова предупредила, что привычка пить кефир на ночь может привести к предиабету

Кефир — часто встречающийся продукт в российских холодильниках, и многие считают его полезным для здоровья. Однако врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала KP.RU о распространенных мифах, связанных с его употреблением.

Специалист предостерегла от употребления кефира на ночь, так как напиток имеет один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Перед сном активность инсулина максимальная. Если выпить кефир, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови.

По словам доктор, это может привести к компенсаторной выработке глюкозы организмом, и утром уровень сахара в крови может оказаться повышенным. Регулярное употребление кефира перед сном может нарушить обмен веществ и в перспективе привести к предиабету.

Не всем полезно пить кефир: детям до семи месяцев он противопоказан. Также стоит избегать его при гастрите, язве и панкреатите. Кефир не может заменить полноценный прием пищи, поскольку не содержит достаточного количества белков, жиров и углеводов.

Обезжиренный кефир плохо усваивает жирорастворимые витамины, поэтому лучше выбирать продукт с жирностью около 1%. Даже такой полезный напиток, как кефир, может вызвать проблемы со здоровьем при чрезмерном употреблении, предупредила Павлова.