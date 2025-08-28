Доктор Павлова отметила, что витамин D помогает организму усваивать кальций для здоровья костей

Остеопороз — это прогрессирующее метаболическое заболевание скелета, при котором кости теряют свою плотность и становятся хрупкими. Однако это состояние можно предотвратить. Врач по спортивной медицине областного врачебно-физкультурного диспансера Елена Павлова в беседе с ИА «ПензаПресс» рассказала о трех правилах профилактики возрастной хрупкости костей.

Прежде всего доктор обратила внимание на важность сбалансированного питания и физической активности.

«Кальций — главный минерал костей. Витамин D выступает как проводник кальция: без достаточного уровня этого витамина организм не способен эффективно усваивать кальций из пищи», — подчеркнула Павлова.

Врач отметила, что регулярная физическая активность с весовой нагрузкой стимулирует остеобласты и тормозит резорбцию, что помогает поддерживать прочность костей. Кроме того, отказ от курения, ограничение алкоголя и поддержание здорового веса — важные меры для сохранения прочности костей, заключила специалист.