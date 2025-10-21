Доктор Павлова отметила, что сладости и жирная пища вредят работе мозга

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с сайтом Lenta.Ru указала, что сладкие продукты и жирная пища негативно воздействуют на мозговую активность.

Доктор подчеркнула, что даже качественный алкоголь, включая сухие вина, способен вызывать воспалительные реакции в мозге. Специалист отметила, что вред приносят также продукты с обугленной корочкой и избытком нитратов, например, копчености, написали «Известия».

В то же время паровые, тушеные и запеченные блюда, овощи, фрукты, ягоды, орехи и крупы оказывают положительное влияние. Врач подчеркнула особую пользу чистой питьевой воды, а также чая и кофе при умеренном употреблении и хорошем качестве.