Доктор Павлова назвала ожирение главным признаком преддиабета

Избыточная масса тела и ожирение являются первыми тревожными симптомами, которые могут свидетельствовать о развитии преддиабета. О этом aif.ru рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По ее словам, крайне важно вовремя установить развитие преддиабета, потому что этот состояние не хроническое, и его можно вылечить, в то время как избавиться от диагноза «диабет» невозможно.
Также можно сдать анализы на уровень глюкозы и инсулина в крови. Потом показатели перемножить и разделить на 22,5. Если полученный результат получился больше 2,5, то это повод обратиться к специалисту, отметила врач.
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