Доктор Павлова напомнила, что для защиты от гонконгского гриппа нужно менять маску каждые два-три часа

Гонконгский грипп стремительно распространяется по миру, и в России уже зафиксированы летальные исходы. Врач общей практики, гериатр и натуропат Елена Павлова рассказала «ФедералПресс» о мерах защиты от этого штамма.

Как отметила доктор, гонконгский грипп H3N2 относится к подтипам вируса гриппа А. Меры защиты универсальны для всех штаммов гриппа. Они включают профилактику заражения, укрепление общего иммунитета и вакцинацию.

Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Чтобы защититься, необходимо часто мыть руки с мылом или использовать антисептик на основе спирта. Не следует прикасаться к лицу немытыми руками. В местах скопления людей эффективна маска, которую нужно менять каждые два–три часа.

Важно соблюдать дистанцию, регулярно проветривать и делать влажную уборку помещения, поддерживать влажность воздуха. При первых признаках болезни лучше оставаться дома и вызвать врача для назначения препаратов.

Здоровый образ жизни помогает организму адекватно ответить на вторжение вируса. Необходимо сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов. Важен полноценный сон (семь–девять часов), регулярные умеренные нагрузки и контроль стресса, подчеркнула Павлова.