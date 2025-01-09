Доктор Павлова: наличие четкого плана играет ключевую роль в достижении успеха

Врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова в беседе с сайтом kp.ru поделилась советами о том, как избавиться от вредных привычек и заменить их полезными в новом году.

Павлова уверена, что осознание необходимости изменений — это важный первый шаг. Она предложила следующие меры: переписать на бумаге свои вредные привычки, от которых хотите избавиться, а также определить самые значимые привычки.

По словам эксперта, необходимо создать подробный план достижения целей. Например, если ваша цель — ложиться спать в 23:00, разработайте пошаговую стратегию: покупка штор блэкаут, договоренность с партнером о выключении телевизора в 22:30, ежедневное откладывание телефона в 22:00 и так далее.

Павлова подчеркнула, что наличие четкого плана играет ключевую роль в достижении успеха.