Доктор Парамонов: при поиске врача нужно выбирать клиники доказательной медицины

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, как выбрать достойного врача. Можно обратиться за рекомендацией к знакомым, однако также важно обращать внимание на саму клинику, сообщил сайт KP.RU .

Специалист призвал посещать организации доказательной медицины. Там работают по современным стандартам и научно обоснованным подходам.

Еще один вариант — узнать у доктора, какие препараты он назначает и есть ли они в списке лекарств без доказанной эффективности.

«Пациенты могут руководствоваться этими перечнями. Если врач, к которому ты пришел, назначает такое, то, скорее всего, возможны проблемы [с качеством медпомощи]», — пояснил медик.

В свою очередь физиолог Ольга Шестова посоветовала учитывать рекомендации других специалистов. По ее словам, также следует обращаться за профессиональным мнением в той же области, но от иного врача.