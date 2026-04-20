Доктор наук Трахтман напомнил о существовании противопоказаний к донорству крови

Доктор медицинских наук и профессор Павел Трахтман рассказал в беседе с «Москвой 24» о важных аспектах сдачи крови.

По его словам, стать донором может практически любой желающий старше 18 лет, который на законных основаниях находится в России и чувствует себя здоровым. Перед процедурой необходимо пройти обследование: заполнить опросник, ответить на вопросы врача и сдать анализы.

«Процесс обследования всегда проходит мягко и доброжелательно: мы хотим, чтобы доноров становилось больше, потому что человеческая кровь остается незаменимым ресурсом», — подчеркнул профессор.

Однако есть и противопоказания. Например, донором не может быть человек с инфекционной или тяжелой болезнью, а также с хроническими заболеваниями в стадии обострения.