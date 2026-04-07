Доктор наук Корякин отметил способность свеклы снижать давление

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться одной из основных причин смертности во всем мире. Значительную роль в их профилактике играет правильное питание, которое к тому же может быть доступным по цене. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук и профессор Михаил Корякин.

Специалист отметил, что для здоровья сердца особенно важны продукты, содержащие калий, магний, клетчатку и ненасыщенные жиры. Он поделился списком бюджетных вариантов, подходящих большинству людей.

Среди овощей и фруктов, доступных круглый год, врач выделил свеклу, которая помогает снижать давление благодаря содержанию нитратов. Морковь и тыква богаты бета-каротином, полезным для сосудов.

Капуста, в том числе брокколи, содержит витамины К и С, защищающие от атеросклероза. Яблоки способствуют снижению «плохого» холестерина за счет пектина и флавоноидов. Бананы поставляют калий и магний, необходимые для нормального ритма сердца. Цитрусовые являются источником витамина С и антиоксидантов, добавил сайт KP.RU.