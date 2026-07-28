Доктор Мухина рассказала, что порция свежего кресс-салата обеспечивает до 70% от суточной нормы витамина К

Кресс-салат, известный также как водяной салат, попал в список самых полезных продуктов в мире. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о его свойствах и рекомендациях по употреблению.

Кресс-салат содержит множество витаминов и минералов, включая витамин K, необходимый для свертывания крови и синтеза белков костной ткани, витамин C, фолиевую кислоту и витамин A. Эти компоненты поддерживают иммунитет и обеспечивают антиоксидантную защиту.

В кресс-салате также присутствуют глукозинолаты, которые при гидролизе образуют вещества, активирующие подезокстрибонуклеотиды, снижающие выработку провоспалительных цитокинов и повышающие апоптоз раковых клеток.

Однако есть и потенциальные минусы. В условиях дефицита йода в рационе нитраты могут снижать активность щитовидной пероксидазы и влиять на синтез тиреоидных гормонов. Поэтому в регионах с дефицитом йода важно сочетать кресс-салат с источниками йода, такими как морская капуста, молочные продукты, рыба и йодированная соль.

Норма потребления кресс-салата составляет около 200–250 граммов в день. Одна порция свежей зелени обеспечивает до 70% от суточной нормы витамина К. Кресс-салат хорошо добавлять к легким заправкам на основе лимонного сока и оливкового масла.

Для сохранения свежести кресс-салата его следует промывать и хранить в холодильнике в герметичном контейнере. Помимо кресс-салата, диетолог рекомендует включать в рацион другие зеленые листовые культуры, такие как шпинат, мангольд и руккола.