Доктор Мухина рассказала, что кремы с алоэ вера и глицерином помогут восстановить кожу вокруг носа после насморка

Насморк не только доставляет дискомфорт, но и негативно сказывается на состоянии кожи вокруг носа. Из-за частого сморкания и промывания носа кожа может стать раздраженной, шелушиться и покрываться корками. Врач-косметолог, дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» , как помочь коже восстановиться.

Эксперт объяснила, что из-за использования капель и промывания носа, а также из-за выделений происходит контактный дерматит, или мацерация кожи.

«Чтобы справиться с последствиями на коже, понадобятся мази сочетанного действия с заживляющим эффектом: метилурацил, депантенол. Они позволяют смягчать кожу и регенерировать ткани», — привела слова доктора газета «Петербургский дневник».

Кроме того, существуют специальные кремы для мацерированной кожи, которые содержат кератолитические препараты. Такие средства помогают ускорить процесс регенерации и обновления кожи.

Важно выбирать кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином, маслами жожоба, авокадо, алоэ вера и без отдушек. Перед выходом на улицу необходимо смазывать кожу защитным кремом от мороза, заключила врач.