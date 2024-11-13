Доктор Мясников: витамин D следует принимать только при наличии симптомов гиповитаминоза

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснил, почему восполнять нехватку витамина D искусственным путем не всегда необходимо.

Врач считает, что в зимнее время, когда солнца недостаточно, важнее всего просто продолжать активно жить и не поддаваться панике.

«Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам», — сказал Мясников.

Медик подчеркнул, что витамин D действительно важен для здоровья костей и иммунитета, однако его прием должен быть обоснован медицинскими показаниями. Лечащий доктор назначает прием витамина, когда пациент чувствует слабость, боли в костях или мышцах.