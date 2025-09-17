Доктор Мясников рассказал, что каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей

В России активно распространяется новый штамм коронавируса «Стратус». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал «ФедералПресс» о его особенностях.

По словам доктора, каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, но при этом быстрее распространяется. Мясников отметил, что ковид уже превратился в обычное ОРЗ.

Врач подчеркнул, что потеря вкуса и обоняния больше не является характерным признаком коронавируса. «Я бы на это не ориентировался, потому что вкус и обоняние могут теряться при очень многих вирусах и это не свойственно именно для ковида сегодня», — уточнил он.

Мясников добавил, что вакцины не успевают за мутациями вируса, поскольку их разработка и внедрение занимают время. «Считается, что старые вакцины могут защитить людей из группы риска от серьезных осложнений», — подытожил доктор.