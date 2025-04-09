Доктор Мясников: поддерживать хорошую форму помогает общение с молодежью

Один из самых известных врачей России, Александр Мясников, в свой 71 год выглядит гораздо моложе. В интервью изданию «Страсти» он рассказал, что поддерживать хорошую физическую форму ему помогают не только регулярные тренировки, но и общение с молодежью.

Он подчеркнул, что важно заниматься тем, что приносит радость.

«Вы все-таки не забывайте, что я тренируюсь с молодости. По сей день по два часа в день занимаюсь очень серьезными нагрузками», — сказал Александр Леонидович.

Мясников добавил, что общение с молодыми людьми дарит ему положительные эмоции. Например, он тренирует 15-летнего подростка и делится с ним своими литературными предпочтениями.

Кроме того, знаменитому доктору приносят радость встречи с друзьями, которые проходят вместе с экстремальными видами спорта.