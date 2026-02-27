Доктор Ларина указала на опасность длительного применения сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли часто становятся первым средством при заложенности носа. Однако, как предупреждает доктор медицинских наук, заведующий кафедрой поликлинической терапии Пироговского университета Вера Ларина, у этого средства есть обратная сторона, написал vostokmedia.com .

Основная опасность заключается в эффекте «синдрома рикошета». При частом и длительном использовании сосуды перестают реагировать на препарат должным образом: как только его действие заканчивается, сосуды расширяются с удвоенной силой, что приводит к усилению отека и заложенности носа. Это создает замкнутый круг и зависимость от капель, сообщил сайт vse42.ru.

Кроме того, длительное применение капель может замедлить работу мерцательного эпителия — крошечных ресничек, которые защищают нос от микробов. Слизистая оболочка истончается из-за нехватки крови, что может привести к «медикаментозному риниту» — состоянию, при котором нос не может дышать без капель. Особенно опасны такие препараты для людей с гипертонией, тахикардией, глаукомой и заболеваниями щитовидной железы, так как капли всасываются в кровь и могут нанести серьезный вред.

Чтобы избежать вреда, профессор Ларина рекомендует соблюдать три правила: не использовать капли дольше три-пять дней (максимум неделя), применять их только по назначению врача и не превышать дозу. Сосудосуживающие средства — это не лечение, а лишь временная помощь. Если насморк не проходит, необходимо обратиться к врачу, а не покупать новые капли в аптеке.