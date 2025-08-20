Доктор Лапа посоветовала есть фрукты на полдник для профилактики вирусов осенью

Врач-терапевт Людмила Лапа поделилась советами о том, как сохранить здоровье в сезон распространения вирусов. В интервью RT она подчеркнула важность внимания к своему состоянию и заботы о окружающих.

«Маски. Если куда-то идем, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других», — отметила доктор.

Терапевт рекомендовала одеваться четко по погоде, которая сильно отличается с утра и днем. Лапа также призвала не пренебрегать фруктами как источником витаминов. Употреблять их лучше всего в полдник.

При переохлаждении обязательно следует принять теплую ванну и обеспечить себя обильным питьем. При появлении симптомов заболевания врач посоветовала оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.