Доктор Лапа посоветовала есть фрукты на полдник для профилактики вирусов осенью

Врач-терапевт Людмила Лапа поделилась советами о том, как сохранить здоровье в сезон распространения вирусов. В интервью RT она подчеркнула важность внимания к своему состоянию и заботы о окружающих.
«Маски. Если куда-то идем, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других», — отметила доктор.
Терапевт рекомендовала одеваться четко по погоде, которая сильно отличается с утра и днем. Лапа также призвала не пренебрегать фруктами как источником витаминов. Употреблять их лучше всего в полдник.
При переохлаждении обязательно следует принять теплую ванну и обеспечить себя обильным питьем. При появлении симптомов заболевания врач посоветовала оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
День безопасности провели в детском лагере «Искра» под Звенигородом
Реконструкцию теплосетей в Чехове завершат к сентябрю
Подмосковные строители восстановили жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя
Танцевальный проект «Ретропляски» пройдет в Мытищах 23 августа
Подвиг служебных собак почтили в Химках
Еще 2 семьи в Дмитрове получили ключи от новых квартир
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте