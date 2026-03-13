Доктор Кузьменко отметил, что многие люди склонны путать сезонные колебания настроения с депрессией

В России антидепрессанты стали лидерами по объемам продаж. Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik высказал свое мнение на этот счет.

По словам доктора, в медицинском сообществе существует неоднозначное отношение к антидепрессантам. Он отметил, что некоторые специалисты склонны назначать эти препараты при малейших подозрениях на депрессию.

«Я не против антидепрессантов, но я против того, чтобы их назначали поголовно. Есть люди, которым он действительно показан, которым нужно его принимать, но не в том ключе, в котором сейчас они назначаются», — подчеркнул Кузьменко.

Врач также отметил, что люди часто путают сезонные колебания настроения с депрессией. Получить рецепт на антидепрессанты сейчас довольно просто, добавил он.

Кузьменко считает, что в ряде случаев полезнее было бы обойтись силами собственного организма. Он подчеркнул, что антидепрессанты не так опасны, как многие думают, но все же лучше стараться решать проблемы самостоятельно, а не полагаться на таблетки.