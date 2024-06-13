Доктор Кевин Лис: ношение сумки на одно плечо может спровоцировать боли в голове, плечах и шее

Долгое ношение сумки на одно плечо может спровоцировать боли в голове, шее и в позвоночнике. Об этом изданию Huffpost сообщил доктор Кевин Лис. По словам медика, особенно ситуация становится критичной, когда сумка нагружена тяжелыми предметами.

«Даже если вы распределите вес равномерно, тяжесть в итоге все равно повлияет на осанку и походку», — процитировало издание «7 Дней» специалиста.

Как пояснил нейрохирург Лю Мацишин, плечи, шея и позвоночник тесно связаны через большую трапециевидную мышцу, которая проходит от основания черепа до плеч, а затем до середины спины. Затяжные боли могут спровоцировать проблемы с суставами и опорно-двигательным аппаратом, кроме того, у человека начинает страдать осанка и меняться походка.

Специалисты призывают женщин не использовать сумки подобного формата или же носить их непродолжительное время.