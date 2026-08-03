Доктор Карасев перечислил ряд бесполезных анализов крови

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в интервью KP.RU предупредил, что около трети анализов крови сегодня назначаются без обоснованных медицинских показаний или не имеют научного базиса.

Эксперт по доказательной медицине отметил, что некоторые популярные анализы не только бесполезны, но и могут нанести вред. Например, анализ на иммуноглобулины G (IgG) к пищевым продуктам не определяет пищевую непереносимость, а лишь показывает знакомство иммунитета с едой. Из-за результатов такого анализа люди начинают неоправданно отказываться от полезных продуктов, что создает риски дефицита витаминов, клетчатки и других важных веществ.

Карасев также упомянул онко-чекапы по крови (СА-125, РЭА и др.), которые обладают низкой чувствительностью на ранних стадиях и могут давать ложноположительные результаты. Расширенная иммунограмма, по его словам, бесполезна при обычных простудах и нужна только для диагностики тяжелых иммунодефицитов. Анализы на кортизол, как подчеркнул эксперт, не подходят для оценки уровня стресса из-за суточных колебаний и широких диапазонов нормы.