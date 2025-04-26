Доктор Яглова: суициды на фоне депрессии больше характерны для мужчин

Доктор медицинских наук Наталья Яглова из НИИ морфологии человека рассказала сайту KP.RU об особенностях психики мужчин и женщин.

По словам эксперта, важную роль играют половые гормоны: они влияют на стрессоустойчивость, склонность к депрессии или рисковому поведению.

«Женщины более склонны к эндогенной депрессии — тяжелому психическому заболеванию, требующему медпомощи», — заявила медик.

При этом она отметила, что суициды на фоне ментальных расстройств чаще встречаются у мужчин. Причина не только в биохимии, передает «АБН24». Большую роль играет эволюция: природа отвела женщинам роль хранительниц рода, поэтому необходимость рождения и воспитания детей повышает их выносливость и стойкость.