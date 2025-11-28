Доктор Хэр предложила вычитать по семь из тысячи для борьбы с бессонницей

Доктор Элли Хэр поделилась методами, которые могут помочь быстро заснуть после пробуждения ночью. Об этом сообщил « Ридус » со ссылкой на HuffPost .

По словам эксперта, многие люди испытывают трудности с повторным засыпанием. Чтобы решить эту проблему, она предложила выполнять упражнения для мозга, которые помогают отвлечься от навязчивых мыслей.

Например, можно попробовать вычитать семь из тысячи или детально вспомнить процесс приготовления обеда. Если эти методы не помогают, добавила Хэр, стоит переключиться на другие виды деятельности, такие как прослушивание музыки или чтение.