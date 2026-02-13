Доктор Хатшуков предупредил, что ребенок может быстро переохладиться в незаведенной машине

Ребенок может быстро переохладиться в незаведенной машине из-за анатомо-физиологических особенностей. Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Заур Хатшуков сообщил «Газете.Ru» , что это может произойти примерно за полчаса или час.

По словам специалиста, у детей тоньше кожа и выше теплоотдача, поэтому они не могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Скорость развития гипотермии зависит от температуры и влажности в салоне, одежды ребенка и погодных условий.

«Оставленный в неотапливаемой машине ребенок может быстро переохладиться. Но скорость развития гипотермии зависит от многих условий: температуры и влажности в салоне, от того, во что ребенок одет, сухая одежда или мокрая», — отметил доктор.

При переохлаждении организм сначала пытается согреться, возникает дрожь. Но чем тяжелее случай, тем больше ребенок из дрожащего переходит в вялое, апатичное состояние. В случае переохлаждения необходимо аккуратно перенести ребенка в теплое помещение, снять одежду, укутать в теплое одеяло и дать теплый сладкий напиток, например чай. Нельзя растирать снегом, помещать в горячую ванну и давать алкоголь — согревание должно быть постепенным.