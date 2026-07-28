Доктор Хайкина предупредила, что шаурма может стать причиной отравления из-за неправильного хранения соуса летом

Летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы возрастает. Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина рассказала Life.ru , что опасность могут представлять не только мясо и овощи, но и соусы.

По словам эксперта, большинство соусов содержат ингредиенты, которые быстро становятся благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов при нарушении условий хранения. Особенно чувствительны к высоким температурам заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной.

Дарья Хайкина предупреждает, что особую настороженность должны вызывать домашние соусы и заправки неизвестного происхождения. Покупатель не знает, когда был приготовлен соус, как он хранился и какие продукты использовались при его изготовлении.

Наиболее рискованными являются домашний майонез и комбинированные соусы. Они могут содержать сырые яйца и скоропортящиеся продукты. Без постоянного охлаждения такой соус быстро становится опасным.

Чтобы снизить вероятность кишечной инфекции, рекомендуется выбирать проверенные заведения, где соусы хранятся в холодильнике. Также можно отказаться от домашних заправок в пользу промышленного кетчупа или попросить приготовить шаурму без соуса. Не менее важно съедать блюдо сразу после покупки, а не оставлять его надолго при высокой температуре.